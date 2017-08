Uprowadzili 18-latkę, pobili ją i grozili bronią. Kobiecie udało się uciec

W poniedziałek 7 sierpnia do jednego z gdańskich komisariatów zgłosiła się 18-letnia kobieta. Zawiadomiła policjantów, że od godzin popołudniowych poprzedniego dnia była siłą przetrzymywana przez kilku mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie Gdańska. Sprawcy pobili ją i grozili bronią zapewniając, że nie opuści tego mieszkania przez najbliższe miesiące. Rano kobieta wykorzystała chwilę nieuwagi swoich oprawców i uciekła.

Sprawą od razu zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze wiedzieli, że zatrzymanie sprawców nie będzie proste. Jeden z nich od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, gdyż poszukiwany był listem gończym przez prokuraturę w Malborku, a drugi był notowany jako członek zorganizowanej grupy przestępczej.

We wtorek 8 sierpnia po południu, w wyniku pościgu prowadzonego na ulicach Gdyni, kryminalni z Gdańska zatrzymali pierwszego ze sprawców – 32-letniego mężczyznę. Dwie godziny później również w pościgu zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn do tej sprawy – 30- i 41-letniego. W trakcie przeszukania ich mieszkań policjanci znaleźli i zabezpieczyli dwie jednostki broni, amunicję, ok. 1 kg różnych środków psychoaktywnych (dopalacze, kokaina, marihuana). Wśród zatrzymanych jest były konkubent pokrzywdzonej kobiety.

Policjanci planują kolejne zatrzymania, sprawa ma charakter rozwojowy. Dzisiaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa, gdzie usłyszą zarzuty.