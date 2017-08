Na terenie Puszczy Białowieskiej powstaną luksusowe apartamenty

Osiedle Enklawa Białowieska ma powstać na terenie Nieznanego Boru. W latach 50. postawiono tam wiele budynków oficerskich. Aż do 2005 roku były one wykorzystywane przez wojsko. Dwa lata później teren ten został wykupiony przez spółkę Sova Profil Investment. Jeszcze w 2017 roku firma planuje rozpocząć budowę osiedla Enklawa Białowieska. Inwestycja reklamowana hasłem „Zainwestuj w swój kawałek puszczy”

będzie w dużej mierze skierowana do osób, które będą chciały spędzić urlop w Puszczy Białowieskiej. Budowa będzie mogła ruszyć dopiero wtedy, gdy inwestor spełni wyśrubowane wymagania dotyczące ochrony przyrody, ponieważ osiedle będzie się znajdowało na terenie chronionym Natura 2000.

Firma opublikowała na Facebooku oświadczenie, w którym jednoznacznie zaprzeczono, że planowana inwestycja ma cokolwiek wspólnego z wycinką drzew prowadzoną w Puszczy Białowieskiej. „Osiedle mieszkaniowe Nieznany Bór koło Hajnówki jest istniejącym, wybudowanym osiedlem składającym się z 9. murowanych, dwupiętrowych budynków z lokalami mieszkalnymi, z pełną miejską infrastrukturą. Obecnie jest rewitalizowane i rozbudowywane. Na bazie istniejących budynków powstaje kompleks wakacyjnych apartamentów wraz z zapleczem rekreacyjnym” – czytamy w oświadczeniu firmy. Sova Profil Investement zaznaczyło, że „Enklawa Białowieska będzie inwestycją ekologiczną, ponieważ do budowy apartamentowców zostaną wykorzystane naturalne materiały oraz technologie przyjazne dla środowiska” .

Jednocześnie przedstawiciele firmy podkreślili, że pozwolenie na prowadzenie prac otrzymano trzy lata temu.