Policja podsumowuje działania po kontrmiesięcznicy. Będą wnioski o ukaranie 44 osób

Rzecznik komendanta stołecznego policji komisarz Sylwester Marczak poinformował, że podczas kontrmanifestacji, która odbyła się w trakcie trwania miesięcznicy smoleńskiej, wylegitymowano 150 osób, ale żadna z nich nie została zatrzymana. Oprócz tego policja zawnioskowała do sądu o ukaranie 44 osób za wykroczenia (np. używanie wulgaryzmów czy odmowę okazania dokumentu tożsamości). Funkcjonariusze wystawili także trzy mandaty.

Podczas kontrmanifestacji 10 sierpnia doszło do przepychanek z policją, gdy funkcjonariusze spotkali się z oporem demonstrantów do wylegitymowania się. Policja chciała też sprawdzić ich plecaki, a gdy manifestujący odmówili, funkcjonariusze zaczęli siłą wynosić ich do radiowozów. Na to zareagowali protestujący, którzy zaczęli blokować policyjne radiowozy.

Jak poinformowała organizacja Obywatele RP, odpowiedzialna za kontrmiesięcznice, policjanci utrzymywali, że nikt nie został zatrzymany. Tymczasem organizacja opublikowała nagranie z komendy na ulicy Dzielnej w Warszawie, podkreślając, że jeden z Obywateli RP „trafił za kraty”.