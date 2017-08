Nauczyciele zaprotestują pierwszego dnia szkoły. Wg ZNP, 33 tys. z nich straciło etaty

Zmiany w edukacji przegłosowane przez Prawo i Sprawiedliwość wchodzą w życie z początkiem roku szkolnego. Polska szkoła powraca do systemu z 8-letnimi szkołami podstawowymi oraz 4-letnimi liceami i 5-letnimi technikami. Całkowicie zlikwidowane zostały gimnazja, przez co niemal 33 tys. nauczycieli już pod koniec czerwca straciło pracę lub część etatu. Statystyki przedstawiał w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, który w programie „Wstajesz i wiesz” zapowiedział ogólnopolski protest.

Nie jest jeszcze znana forma protestu, wiadomo jedynie, że zacznie się razem z początkiem roku szkolnego. – Zakładamy, że to będzie 4 września, w poniedziałek, mniej więcej między godziną 15 a 17 – zapowiedział Broniarz. – Nie chcemy pozwolić na to, żeby sprawa reformy - to, co przygotowała pani minister Zalewska - zniknęła z przestrzeni publicznej – tłumaczył. – Nie dlatego, że uwielbiamy protesty, wręcz przeciwnie. Chcemy zwrócić uwagę na to, że to jest najważniejsza dziedzina życia społecznego. To jest sprawa, która dotyczy 5 milionów uczniów, paru milionów rodziców i musimy wiedzieć, w co wchodzimy, patrząc na reformę – dodał.