Ministrem środowiska zainteresowała się prokuratura. W słynnej „stodole” sprawdzi, skąd ma skórę rysia

Piotr Łosiewski z Prokuratury Rejonowej w Wałczu potwierdził w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że wpłynęło zawiadomienie w sprawie przechowywania przez Jana Szyszko, ministra środowiska, wyprawionej skóry rysia na terenie budynku w Tucznie. Szyszko rysiem udekorował jedno z łóżek. Osoba, która zgłosiła tę sprawę, została przesłuchana. Sprawę przekazano też policji.

Prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie z artykułu 127a, ustęp 1 Ustawy o ochronie przyrody. Rysie są w Polsce pod ścisłą ochroną od 1995 roku.