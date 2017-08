Trzy zwęglone ciała na poddaszu. Tragiczne skutki pożaru na Śląsku

Galeria:

Zniszczenia po pożarze budynku w Łaziskach Górnych



Do zdarzenia doszło 10 sierpnia po godzinie 21.00, przy ulicy Wyrskiej w Łaziskach Górnych na Śląsku. Pożar wybuchł w jednym z mieszkań znajdujących się na poddaszu budynku wielorodzinnego. Z informacji policji wynika, że w czasie akcji ratowniczej, w płonącym mieszkaniu znaleziono ciała trzech osób, najprawdopodobniej jednego mężczyzny i dwóch kobiet. Według wstępnych ustaleń, mogli to być mieszkańcy budynku, jednak z uwagi na stan zwęglenia zwłok, niezbędne jest wykonanie specjalistycznych badań.

W związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę. To 34-letni mężczyzna, mieszkaniec Łazisk Górnych. Póki co, nie przedstawiono mu żadnych zarzutów, bowiem policjanci sprawdzają czy w jakikolwiek sposób przyczynił się on do powstania pożaru.

Śledczy wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii. Oprócz oględzin miejsca, zaplanowano przeprowadzenie eksperymentu procesowego. Ewakuowane wczoraj osoby noc spędziły w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych.