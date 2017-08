Polska będzie gospodarzem jednej z największych imprez LGBT na świecie

Konkurs Mr Gay Europe jest organizowany od 12 lat. Finały odbywały się m.in. w Budapeszcie, Rzymie oraz Wiedniu. Warto podkreślić, że nie jest to wyłącznie konkurs piękności. Kandydaci do tytułu MR Gay muszą m.in. przygotować projekt kampanii społecznej. W 2018 roku impreza zawita do Polski. Organizatorzy planują, że wydarzenia związane z konkursem odbędą się w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu w dniach 4-12 sierpnia. Oprócz głównej atrakcji czyli konkursu, organizatorzy przewidują również seminaria, spotkania, wykłady oraz inne wydarzenia rozrywkowe.

Dyrektor konkursu Tore Aasheim podkreślił, że wybór Polski jako gospodarza nie był przypadkowy. – Organizując konkurs w Polsce chcemy dać sygnał wszystkim osobom homoseksualnym w Europie, że musimy stać ramię w ramię i wspierać naszych braci i siostry na całym kontynencie – tłumaczył. Z kolei dyrektor krajowy Mr Gay Poland Paweł Zabilski podkreślił, że „to wielki zaszczyt móc organizować tak ważne dla społeczności LGBT wydarzenie w naszym kraju” . Zabilski przyznał, że organizatorzy spodziewają się nawet 10 tysięcy uczestników.