„Holland ukazała swój umysłowy niedorozwój!”. Burza w sieci po artykule Telewizji Republika

Autor artykułu przypomniał na wstępie, że Holland w trakcie wywiadu dla TOK FM porównała miesięcznice smoleńskie do miesiączki. „Tak ludzie mówią, ale mnie się to też tak skojarzyło, bo miesiączka to comiesięczne krwawienie płodnej kobiety. A mnie się wydaje, że te obchody urodziły groźne jajo węża. Powstało coś co zatruwa nasz organizm społeczny i narodowy jakimś głębokim niezrozumieniem i nienawiścią. Pielęgnowanie tej sekciarskiej religii smoleńskiej jest bardziej trujące niż cokolwiek innego, jeśli chodzi o zdrowie społeczne i możliwość porozumienia” – mówiła reżyser w rozmowie z TOK FM.

Między innymi te wypowiedzi Holland były podstawą artykułu, który powstał na stronie internetowej Telewizji Republika. „To co powiedziała reżyserka Agnieszka Holland to nie tylko głupota, obrzydliwość ale również obraz kondycji psychicznej reżyserki. W radiu TOK FM Holland - mówiąc brutalnie - pokazała swój poziom umysłowy!” - pisze jego autor Sebastian Moryń. „Pani Holland postanowiła w końcu ukazać Polakom swój niedorozwój umysłowy. Zrobiła to świadomie czy nie, fakt że od dziś wiemy jak reagować na Panią reżyser!” - pisze dalej. „Na miejscu rodzin smoleńskich zareagowałbym na słowa Holland bardzo mocno! Musimy przerwać ten wylew nienawiści i pogardy! Zatrzymać ten »chamski i obrzydliwy« taniec!” – kończy.

Artykuł Telewizji Republika zatytułowany „No to Pani Holland ukazała dziś swój umysłowy niedorozwój!” wywołał lawinę komentarzy w sieci.