Michał Majewski i Sylwester Latkowski złożą zeznania przed komisją śledczą ds. Amber Gold

Dotychczas przed komisją zeznania składały osoby związane z prokuraturą, urzędami państwowymi czy bezpośrednio ze spółkami powiązanymi z Amber Gold.

– Jestem przeciwnikiem, żeby dziennikarze stawali przed komisją śledczą, bo nas obowiązuje tajemnica dziennikarska, ale ja nie mam wyboru. Nie może być tak, że przez wiele godzin moje nazwisko jest szargane, nasza praca dziennikarska z Michałem Majewskim jest opluwana, a właśnie przez tę pracę nie znosi nas Marcin P. i jego żona. Ja przypomnę, że my punktowaliśmy śledztwo, to my wskazaliśmy mieszkania niezabezpieczone, należące do państwa P. – powiedział Sylwester Latkowski.

Komisja ds Amber Gold

Amber Gold, założone w 2009 roku w Gdańsku przez małżeństwo Marcina i Katarzynę P., doprowadziło ponad 11 tys. klientów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ok. 668 mln zł. Komisja śledcza ds. Amber Gold na zamkniętym posiedzeniu zdecydowała, że złoży dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, którzy prowadzili sprawę Amber Gold.

Komisji śledczej, której pełna nazwa brzmi: Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, przewodniczy Małgorzata Wassermann z PiS. Zastępcami są Marek Suski (PiS) i Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15). Członkami komisji są także: Witold Zembaczyński (Nowoczesna), Joanna Kopcińska (PiS), Andżelika Możdżanowska (PSL), Stanisław Pięta (PiS), Jarosław Krajewski (PiS) i Krzysztof Brejza (PO).