Wypadek Polskiego Busa na DK9. W akcji 15 karetek pogotowia i 14 wozów straży pożarnej

Nie są znane dokładne przyczyny wypadku autokaru Polskiego Busa, do jakiego doszło w sobotę 12 sierpnia pod Tarnobrzegiem. Na drodze krajowej nr 9 w Nowej Dębie przewrócił się wiozący 85 osób pojazd. Wiadomo jedynie, że kierowca zahaczył o latarnię i wjechał do przydrożnego rowu. Kierowca został przebadany na miejscu, był trzeźwy. Według RMF FM rannych zostało 30 osób. TVN 24 podaje z kolei, że dopiero część z nich przewieziono do pobliskich szpitali, pozostali czekają na transport.

Wiadomo na pewno, że wszyscy pasażerowie i członkowie załogi Polskiego Busa zostali już ewakuowani z autokaru. W akcji ratunkowej brało udział 14 zastępów straży pożarnej oraz 15 karetek pogotowia. Na miejscu pojawił się także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga obecnie jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.Autokar Polskiego Busa zmierzał z Warszawy do Rzeszowa.