Partia Razem donosi o ciężko pobitym działaczu i apeluje do rządu: Skończcie podsycać nienawiść!

Na swoim koncie na Facebooku partia Razem informuje o „kolejnych napaściach ze strony skrajnej prawicy”. Pisze o swoim działaczu z Elbląga, trafił do szpitala ze złamaną miednicą oraz złamanym nosem. Powodem pobicia miały być jego poglądy i przynależność do Razem. W tym samym wpisie dowiadujemy się też o incydentach z udziałem działaczek w Gdańsku i Warszawie, które były napadane podczas agitacji. Autorzy wpisu winą za tego typu zdarzenia obarczają rządzących krajem polityków.

„Rząd Prawo i Sprawiedliwość przymyka oczy na tę falę politycznej przemocy albo wprost próbuje tłumaczyć i usprawiedliwiać bandyckie, bojówkarskie metody skrajnej prawicy. Apelujemy do władz państwa i polityków PiS: skończcie podsycać nienawiść!” – czytamy w oświadczeniu. Na załączonej do komunikatu grafice możemy przeczytać także deklarację polityków Razem: „Nie damy się zastraszyć. Solidarność naszą bronią!” Wiadomość opatrzona jest zdjęciem z dużą flagą Obozu Narodowo Radykalnego, co nie pozostawia wątpliwości, pod czyim adresem formułowane są oskarżenia partii.