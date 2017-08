Zdecydowane działania po tragedii w Suszku. Zarządzono kontrole, są już efekty

Do tej pory sprawdzono już kilkadziesiąt obozów wypoczynkowych dzieci i młodzieży, głównie na Warmii i Mazurach, gdzie na sobotę zapowiadano jeszcze groźne burze. Efektem kontroli było przeniesienie dwóch obozów namiotowych w pobliżu Gołdapi. Według RMF24.pl, dzieci będą teraz nocować w szkole podstawowej w Dubeninkach.

W Wielkopolsce, gdzie służby cały czas walczą ze skutkami nawałnic kontrole dopiero ruszają. Jako pierwszy sprawdzono obóz na polu namiotowym w Wieleniu Zaobrzańskim.

Będą szkolenia

Mariusz Błaszczak stwierdził w programie „Gość Wiadomości”, że w porozumieniu z Komendantem Głównym PSP przygotował formułę, aby we współpracy z wszystkimi komendantami związków harcerskich stworzyć mechanizm szkolenia harcerzy przez funkcjonariuszy PSP. – Będą zwracać uwagę na cztery podstawowe elementy: drogi ewakuacyjne, łączność, na przeszkolonych ratowników, którzy powinni być w każdym obozie, i na usytuowanie obozów – wyjaśnił szef MSWiA.

Tragedia na obozie harcerskim

11 sierpnia około godz. 23 podczas nawałnicy w powiecie chojnickim, na obozie harcerskim doszło do wypadku, w wyniku którego dwie osoby zginęły. Na obozie harcerskim Okręgu Łódzkiego wypoczywało pod okiem instruktorów harcerskich ok 140 dzieci. Rozkazem specjalnym druha przewodniczącego ZHR hm. Grzegorza Nowika zarządzono we wszystkich jednostkach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej miesięczną żałobę. Specjalny list do rodzin poszkodowanych napisał prezydent Andrzej Duda.