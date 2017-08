Marzena Paczuska zaskoczona decyzją władz TVP? Wymowne słowa byłej szefowej „Wiadomości”

W sobotni wieczór portal Mediainside.pl poinformował jako pierwszy, że Marzena Paczuska została odwołana z funkcji szefowej „Wiadomości”, a obowiązki kierowania serwisem informacyjnym TVP przejął Jarosław Olechowski. Doniesienia potwierdził na Twitterze po około godzinie szef TAI Klaudiusz Pobudzin.

Z informacji do jakich udało dotrzeć się portalowi mediainside.pl wynika, że pracę Marzeny Paczuskiej zaczęto oceniać negatywnie na wiosnę tego roku. Anonimowy pracownik TVP mówił o tym w ten sposób: „Liczba nietrafionych i budzących zdziwienie decyzji nakazuje przypuszczać, że nie mamy do czynienia z błędami, ale z celowym działaniem mającym doprowadzić do utraty znaczenia najważniejszego programu informacyjnego telewizji publicznej”.

Przed godziną 23 informację o dymisji szefowej „Wiadomości” potwierdził na Twitterze Klaudiusz Pobudzin, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, który pogratulował Jarosławowi Olechowskiemu i podziękował za dotychczasową pracę Marzenie Paczuskiej. Do jego tweeta odniosła się sama zainteresowana, która skomentowała sprawę następująco: „Etatowych dziennikarzy, pracowników TVP - zwalniają na TT... Super”.

Spekulacje na temat przyszłości Marzeny Paczuskiej pojawiały się już wcześniej po tym, jak 7 sierpnia na łamach portalu Wirtualnemedia.pl pojawiła się informacja, że szefowa redakcji Wiadomości TVP1 jest na przymusowym urlopie. Nadzór nad redakcją „Wiadomości” w tym okresie przejęło kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się w TVP, że „celem tego jest sprawdzenie, jak TAI poradzi sobie z »Wiadomościami« oraz czy będzie opór przed ewentualnym odwołaniem Paczuskiej po jej powrocie z urlopu”.