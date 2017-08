„Jest pan wrednym, podłym kłamcą”. Awantura w TVP Info, polityk PO wychodzi ze studia

Tematem rozmowy była kwestia reparacji wojennych. Polityk PO wspomniała kontrowersyjną grafikę Telewizji Republika. – Widziałam dzisiaj grafikę napisaną czcionką jak na bramie wjazdowej do Auschwitz z napisem „Reparationen Machen Frei”. No to ewidentnie znaczy, że mamy w Polsce grupę ludzi która marzy o tym, żeby zrobić kolejne Auschwitz, ale tym razem Niemcom – skomentowała polityk. Prowadzący Michał Adamczyk przypomniał, że w 2004 roku wszyscy posłowie PO głosowali za tym, by Polska upomniała się o reparacje wojenne.

Róża Thun wskazała, że wówczas "był inny kontekst". – Chodziło o przykrócenie tej całej debaty z panią Eriką Steinbach. Czasami w Sejmie są głosowania, gdy nie ma innego wyjścia, tylko powiedzieć tak albo nie. Proszę sobie przypomnieć, że potem zaraz był w Polsce Schroeder, który sam przykrócił Steinbach i powiedział, że rząd niemiecki nie będzie wspierał roszczeń indywidualnych Niemców i od 13 lat temat się uspokoił - wyjaśniła Róża Thun.

Na słowa eurodeputowanej odpowiedział Tomasz Sakiewicz, który zarzucił Thun żarty z milionów ofiar. – Tam był mój dziadek, ja sobie nie życzę takich żartów [...] Ja nie chcę pieniędzy za mojego dziadka. Mam w nosie pieniądze Niemców, ale ja chcę, żeby oni poczuli ten wstyd, gdy dzisiaj mówią, że nie ma problemu – dowodził dziennikarz. Sakiewicz stwierdził też, że obecne mówienie przez część osób, że Polska nie ma prawa dochodzić swoich racji jest częścią „pedagogiki wstydu, jaką zafundowała PO”. – To, co państwo wyrabiają, to przykład kompleksów, ludzi, którzy są wyzbyci jakiegokolwiek interesu narodowego. Pani się nie czuje Polką, pani się czuje reprezentantką Niemiec i to pani nam dziś funduje – zwrócił się do polityk Platformy Obywatelskiej Sakiewicz.

– Jest pan wrednym, podłym kłamcą i będzie pan za te słowa żałował – odpowiedziała podniesionym głosem Thun. – Powinien się pan teraz wstydzić, że pan robi wojnę polsko-polską – zwróciła się do Sakiewicza. Europosłanka PO stwierdziła, że poczuła się obrażona, w związku z czym zażądała przeprosin, i zagroziła wyjściem ze studia. Gdy prowadzący usiłował mimo tego kontynuować program, polityk opuściła studio.