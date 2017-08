Polacy coraz chętniej protestują. Ten rok może być rekordowy

Autorzy opracowania „Pod czyim oknem demonstrujemy?” na podstawie danych ze stołecznego ratusza pokazują liczbę zgromadzeń w Warszawie od 2004 roku. Z dokumentu, o którym pisze „Rzeczpospolita” wynika, że przez przez dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości znacznie wzrosła liczba demonstracji w Warszawie. Od października 2015 do czerwca 2017 roku było ich łącznie 4093. W ciągu ostatnich 13 lat w Warszawie demonstrowano 10,5 tys. razy. Najczęściej zgromadzenia mają miejsce w maju i w czerwcu, czyli w miesiącach, kiedy jest dobra pogoda. Z danych wynika też, że najczęściej organizowane są manifestacje pod Kancelarią Premiera.

„Do 2015 roku średnia liczba zarejestrowanych zgromadzeń w ciągu roku to 559. Ale już w 2016 r. obywatele demonstrowali 2418 razy, ale w pierwszej połowie 2017 r., do końca czerwca urzędnicy ratusza zarejestrowali już 1435 zgromadzeń” – podkreślono w opracowaniu, którego treść cytuje „Rz”. Dokument nie uwzględnia jednak lipcowych protestów w obronie sądów. To oznacza, że 2017 rok pod względem demonstracji w naszym kraju może być rekordowy.