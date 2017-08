Dramat tysięcy mieszkańców po wichurach. WOT nie pomoże, ale wystąpi na defiladzie

Szkody, które powstały po ostatnich nawałnicach są bardzo poważne. Na środkowym Pomorzu wiele miejscowości jest odciętych od świata. Mieszkańcy wsi: Rytel, Mylof, Suszek, Lotyń, Klawkowo, Zapora i wielu innych apelują o pomoc do rządu Beaty Szydło.

Jak podaje Fakt24.pl, trzy dni po gwałtownych burzach do pomocy włączyło się wojsko, co potwierdza rzeczniczka Ministerstwa Obrony Narodowej mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz. Na wniosek wojewody pomorskiego Antoni Macierewicz podpisał decyzję o użyciu jednostki i sprzętu saperów z Chełmna. Resort obrony potwierdził to w komunikacie na Twitterze.

W usuwaniu skutków nawałnic nie będą jednak uczestniczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ jak wyjaśnił dla Fakt24.pl rzecznik „terytorialsów” podpułkownik Marek Pietrzak, miejsca, gdzie usuwane są szkody znajdują się w województwie pomorskim, a tam nie ma jeszcze OT. Na pytanie, czy jest możliwość przesunięcia żołnierzy z jednego regionu do drugiego Pietrzak odpowiedział, że nie on o tym decyduje. Fakt24.pl przypomina, że 15 sierpnia żołnierze Obrony Terytorialnej przedefilują podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie.