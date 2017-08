Prezydent Duda złożył kondolencje dla rodzin ofiar nawałnic

„Niezwykle gwałtowne i tragiczne w skutkach burze, które przeszły nad Polską nocą z piątku na sobotę, dotknęły setek tysięcy mieszkańców Pomorza, Kujaw, Dolnego Śląska i Wielkopolski. Sześć osób poniosło śmierć, a co najmniej kilkadziesiąt zostało rannych. Liczne rodziny utraciły dach nad głową, a żywioł zniszczył dorobek ich życia” – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent złożył wyrazy głębokiego współczucia bliskim wszystkich ofiar. „Chcę zapewnić, że w tym dramatycznym doświadczeniu nie są Państwo sami. Dlatego kieruję do Państwa serdeczne myśli i jako Prezydent zapewniam, że władze Rzeczypospolitej uczynią wszystko, co w ich mocy, by zapewnić Państwu potrzebną pomoc” – dodał na zakończenie.

List do rodzin poszkodowanych harcerzy

Jeszcze w sobotę Duda zabrał głos w sprawie tragedii, która wydarzyła się na obozie harcerskim w woj. pomorskim podczas nawałnicy. Doszło tam do wypadku, w którym zginęły dwie harcerki. „Na ręce przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, druha Grzegorza Nowika, w poczuciu głębokiej solidarności z rodzinami ofiar i poszkodowanych w nawałnicy na obozie harcerskim w Suszku, przekazuję wyrazy współczucia” – napisał prezydent w liście, który opublikowano na stronie prezydent.pl.

Tragiczne skutki nawałnic

Bilans nawałnic, które przeszły nad Polską jest fatalny. W sumie zginęło 6 osób, a 48 zostało rannych. Z najnowszych doniesień Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że bez prądu wciąż pozostaje 50 tys. odbiorców. Strażacy interweniowali w całym kraju ponad 10 tysięcy razy.