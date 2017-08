Kamiński komentuje fatalny wynik Schetyny. „To nie jest brylantowy lider”

Pracownia IPSOS przeprowadziła na zlecenie portalu OKO.press badanie, w którym respondentów zapytano, kto byłby dziś najlepszym liderem w Platformie Obywatelskiej. Wyniki badania wskazują, że wcale nie jest to obecny lider Grzegorz Schetyna. Większą sympatią od niego cieszą się bowiem Borys Budka, Rafał Trzaskowski czy Ewa Kopacz. Schetyna uzyskał 13 proc. poparcia, podczas gdy jego konkurenci odpowiednio: 28 proc, 25 proc. i 23 proc.

O wyniki tego sondażu został zapytany Michał Kamiński, obecnie poseł Unii Europejskich Demokratów, a jeszcze niedawno (do września 2016 roku) poseł Platformy Obywatelskiej. Polityk zaznaczył, że nie chce „pastwić się” nad Schetyną, mimo tego, że to właśnie lider PO usunął go z partii. – On prowadzi politykę, w której zamiast łączyć, dzieli i myślę, że dlatego ma takie notowania – powiedział Kamiński i dodał, że na miejscu przewodniczącego PO cieszyłby się, ponieważ to jest „aż 13 procent”.

– Gołym okiem widać, że to nie jest jakiś brylantowy lider – stwierdził Kamiński, przy czym zastrzegł, że akurat postać Grzegorza Schetyny „nie jest problemem dla Polski”.