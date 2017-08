Błaszczak apeluje do opozycji: Nie lansujcie się na krzywdzie poszkodowanych w nawałnicach

Minister spraw wewnętrznych i administracji podczas wtorkowej konferencji prasowej powiadomił opinię publiczną, że kierowany przez niego resort odebrał meldunki z województw, które najbardziej ucierpiały przez nawałnice. Są to województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.

Błaszczak poinformował, że pomoc finansowa dla poszkodowanych już trafiła do gmin, a do wszystkich miejscowości, które miały problemy po nawałnicach, można już dojechać, ich mieszkańcy mają dostęp do wody. Wciąż około 27 tys. odbiorców jest pozbawionych prądu.

Podczas konferencji szef MSWiA zaapelował też do polityków opozycji, którzy w ostatnich dniach krytykowali działania rządu w stosunku do poszkodowanych lub zarzucali władzy ich brak. – Wczoraj w sieci pojawiły się ataki ze strony totalnej opozycji. Apeluję, aby się nie lansować na krzywdzie, która została wyrządzona i nie prowadzili kampanii, gdy prowadzona jest akcja ratunkowa – powiedział Błaszczak.

Ostatnie burze, które przeszły nad Polską, wyrządziły ogromne szkody – zginęło sześć osób, w niektórych miejscach wciąż nie prądu, a ludzie nie mają dachu nad głową. Oprócz tego 51 osób zostało rannych, a jak poinformowała rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska nawałnice zniszczyły 30 tys. hektarów lasów.

Tylko od piątku strażacy podjęli 17 tys. interwencji, a w ciągu ostatniej doby było ich 1,3 tys.