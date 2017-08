Premier spotkała się z ministrami ws. nawałnic. Padła deklaracja dalszej pomocy, możliwe większe zaangażowanie wojska

– Od piątku prowadzimy różne działania, dzisiaj spotkaliśmy się, by ocenić po 3 dniach, jak powinniśmy dalej pracować. Wszystkie służby są zaangażowane w prace i usuwanie skutków nawałnic – zaczęła premier Beata Szydło. Szefowa rządu zaapelowała do samorządowców, by ci szybko składali wnioski o wsparcie finansowe.

Jak poinformowała premier, ministrowie rozmawiali w KPRM o przyspieszeniu procedur, które pomogą w odbudowie zniszczonych domostw, a także o dalszym wypłacaniu zapomóg poszkodowanym osobom. – W pierwszym etapie koncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu życia i zdrowia ludzi, teraz trwa usuwanie skutków nawałnic – podkreśliła premier i dodała, że do akcji włączyło się wojsko, i rząd jest gotów do uruchomienia kolejnych grup żołnierzy.

Beata Szydło poinformowała, że we wtorek, po uroczystościach Święta Wojska Polskiego, uda się do województwa pomorskiego, gdzie chce rozmawiać o dalszej pomocy na miejscu. Województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskieodwiedzi natomiast szef MSWiA Mariusz Błaszczak. – W takich sytuacjach niezwykle istotne jest współdziałanie, dlatego chcę podziękować wszystkim, którzy pomagali, także służbom. Dziękuję państwu za to, że nasza wspólna empatia, którą okazujemy poszkodowanym, jest niezwykle istotna – mówiła premier.

– Służby będą pracować cały czas, będziemy zabezpieczać te miejsca, ale teraz myślimy o tym, jak odbudować to, co zostało zniszczone. Apeluję do ubezpieczyciela, PZU, by zintensyfikował prace nad odszkodowaniami. My jesteśmy przygotowani na to, że jak najszybciej, zgodnie z oczekiwaniami lokalnych władz, będziemy wypłacać środki finansowe – podkreśliła szefowa rządu.