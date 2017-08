„Jaka to melodia” pozostanie w dotychczasowej formie? „Stoczyliśmy wojnę o teleturniej”

Jakiś czas temu informowaliśmy o zmianach, jakie TVP planowała wprowadzić w popularnym programie rozrywkowym „Jaka to melodia” .

Prowadzący program Robert Janowski wielokrotnie pisał na swoim profilu na Facebooku, że nie poprowadzi programu w zmienionej formie.

Janowskiemu udało się jednak dogadać z władzami TVP. „Stoczyliśmy (tak, tak, pisząc „śmy" mam na myśli WAS) wojnę o teleturniej,,Jaka to Melodia" i wygraliśmy. Program zostaje w niezmienionej formule, producent, Media Corporation, nadal będzie czuwał nad jakością, a i prowadzący, oprócz kilku dodatkowych siwych włosów, też wciąż ten sam. Jedyna zmiana, dobra zmiana, to nowy sezon w systemie HD” – czytamy we wpisie zamieszczonym przez dziennikarza na Facebooku.

TVP odkupiła licencję, na której powstawał do tej pory teleturniej od właściciela amerykańskiego formatu „Name That Tune”.

Robert Janowski miał usłyszeć, że program „Jaka to melodia?” będzie kontynuowany, ale w zmienionej formie. Władze TVP prawdopodobnie chciały, aby do repertuaru programu, oprócz piosenek rozrywkowych włączyć również utwory patriotyczne. Janowski miał usłyszeć również, że po wejściu w życie nowej formuły, niektórzy artyści nie powinni być zapraszani do programu. Przedstawiciele TVP tłumaczyli, że telewizja publiczna będzie samodzielnie produkować program w celu optymalizacji kosztów i uatrakcyjnienia audycji.