Orłoś o „Wiadomościach” TVP: To był prawdziwy thriller - podróż do przeszłości

W ubiegłym roku Maciej Orłoś po 25 latach podjął decyzję o odejściu z TVP. Były gospodarz „Teleexpressu” podzielił się na Facebooku opinią na temat Wiadomości. Dziennikarz po obejrzeniu flagowego programu informacyjnego telewizyjnej Jedynki stwierdził, że „prezentowany materiał był w 100 proc. w stylu Dziennika Telewizyjnego” . „To był prawdziwy thriller - podróż do przeszłości. Nagonka na konkretną osobę, poniżanie jej, oskarżanie etc z użyciem wypowiedzi kilku osób, ale tylko z jednej strony. Druga strona - ta oskarżana - nie dostała szansy w tym materiale” – ocenił. W dalszej części wpisu Orłoś stwierdził, że „długo pracował w TVP, za czasów różnych ekip i różnie bywało, ale nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek w wolnej Polsce w telewizji publicznej zobaczę tak beznadziejną, ordynarną propagandę” .

Zmiany kadrowe w „Wiadomościach”

W niedzielę wieczorem w polskich mediach społecznościowych gruchnęła wiadomość, że Marzena Paczuska przestaje być szefem „Wiadomości” TVP, a jej obowiązki przejmie dotychczasowy wydawca programu Jarosław Olechowski. Przed godziną 23 taką informację potwierdził na Twitterze Klaudiusz Pobudzin, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Sama Paczuska nie kryła zaskoczenia, pisząc na Twitterze: „Etatowych dziennikarzy, pracowników TVP - zwalniają na TT... Super”.

O odejściu Paczuskiej głośno spekulowano już od początku sierpnia, kiedy to dziennikarka wysłana została na dwutygodniowy urlop. Jak piszą dziennikarze portalu WirtualneMedia.pl, „przymusowy urlop miał służyć sprawdzeniu, jak środowisko prawicowe przyjmie decyzję o odwołaniu Paczuskiej”. Widocznie reakcja okazała się zadowalająca dla kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, które już w sobotę 12 sierpnia - w dniu, w którym ukazał się głośny wywiad Marzeny Paczuskiej dla wPolityce.pl - podjęło decyzję o jej odwołaniu.