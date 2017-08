Zmarła siostra Eufrozyna, osobista sekretarka papieża Jana Pawła II. Miała 92 lata

Siostra Eufrozyna urodziła się jako Teresa Aniela Rumian 7 listopada 1925 r. w Raciborowicach. Po ukończeniu farmacji wstąpiła do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego gdzie przyjęła imię zakonne Eufrozyna. W latach 1967–1978 pracowała w sekretariacie Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, a od 1978 do 2005 r. w Watykanie posługiwała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II jako jego sekretarka osobista.

Po powrocie do Polski w 2005 r. kontynuowała pracę sekretarki do 2014 r. w biurze Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Od 21 maja 2014 r. ze względu na stan zdrowia zamieszkała we wspólnocie sióstr sercanek w Domu Macierzystym w Krakowie.Siostra Eufrozyna zmarła w woku 92 lat, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 14 sierpnia 2017 r. w Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Przez 64 lata służyła w zgromadzeniu zakonnym. Jej msza pogrzebowa odbędzie się 18 sierpnia o godz. 10:00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24.