Ponad 19 tys. odbiorców wciąż bez prądu. Pierwsze wypłaty środków dla poszkodowanych

W środę 16 sierpnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych podsumowało dotychczasowe działania służb, które walczą z usuwaniem skutków tragicznych burz i wichur, jakie podczas weekendu przetoczyły się nad Polską. Wskutek nawałnic bez prądu pozostaje wciąż okolu 19 tys. odbiorców. Najwięcej w woj. pomorskim -15 066, kujawsko-pomorskim - 3565 oraz wielkopolskim - 612. Awarie są sukcesywnie usuwane.

– Wczoraj to było 27 tysięcy, a więc codziennie ta liczba się zmniejsza. To jest podstawowe zadanie dla służb, by doprowadzić do tego, żeby w gospodarstwach domowych, w instytucjach, firmach była dostarczana energia elektryczna – komentował na antenie TVP Info Mariusz Błaszczak.

Podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia zostało uszkodzonych ponad 2 tysiące budynków mieszkalnych, strażacy interweniowali ponad 5 tysięcy razy, 4 miliony metrów sześciennych drzew zostało powalonych. W niedzielę do najbardziej poszkodowanych 25 gmin trafiły środki z MSWiA. Kwota 7 milionów złotych ma zostać rozdysponowana przez gminy pośród potrzebujących.

Jak podała Straż Pożarna, w wyniku nawałnic sześć osób zginęło, a 52 kolejnych zostało rannych, w tym 13 strażaków. Strażacy ci zostali ranni podczas usuwania powalonych drzew i zabezpieczaniu zerwanych dachów na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.