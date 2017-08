Macierewicz o działaniach prezydenta: Różnice zdań dotyczyły kwestii drugorzędnych

Antoni Macierewicz pytany o to, czy był zaskoczony decyzją prezydenta, stwierdził, że „dla dobra polskiej armii nie będzie publiczne komentował postanowień głowy państwa, ponieważ w ten sposób wikłałby siebie oraz Andrzeja Dudę w publiczną polemikę”. – Tymczasem musimy z niej jak najszybciej wyjść. Wojsko Polskie jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego, jest jego gwarantem, z trudem i wysiłkiem odbudowywanym, tak by zapewnić skuteczną obronę przed wrogiem – ocenił szef MON.

W opinii ministra obrony narodowej „jednolitość działania instytucji decydujących o wojsku i o bezpieczeństwie państwa polskiego jest konieczna”. – Tej zasadzie musimy się wszyscy podporządkować. Kto ją łamie - działa na szkodę niepodległości. Wypracowaniu takiego systemu poświęcony był m.in. Strategiczny Przegląd Obronny. Ta praca trwała rok i była prowadzona pod nadzorem wiceministra Tomasza Szatkowskiego. Monitorowałem wszystkie jej etapy i aprobuję wypracowane tam decyzje. W pracach nad SPO brało przez cały czas udział BBN, reprezentanci Prezydenta RP – podkreślił polityk PiS. Pytany o różnice zdań z prezydentem Macierewicz powiedział, że dotyczyły one dwóch drugorzędnych kwestii.

„To nie jest niczyja armia prywatna”

Przypomnijmy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało we wtorek 8 sierpnia, że prezydent Andrzej Duda zdecydował, że 15 sierpnia nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich. W komunikacie zaznaczono, że trwające prace oraz brak uzgodnień ws. nowego systemu kierowania i dowodzenia armią nie stwarzają warunków do właściwej oceny przedstawionych kandydatur.

Z kolei podczas przemówienia z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent zaznaczył, że to dzięki armii Polska jest niezależna, suwerenna i niepodległa. – Zapewniam, ze swojej strony, o woli jak najlepszego współdziałania. Zapewniam też, że wiem, jaka jest rola prezydenta. Jestem przekonany, że moim obowiązkiem, jako prezydenta, by stać na straży wszystkich tych wartości i zapewniam, że będę to czynił przez całą prezydencką służbę (...) Oczywiście, są różne koncepcje, różne wizje, ale jestem przekonany, że wszyscy politycy w Polsce i ci którzy sprawują dzisiaj władzę, i co którzy są w opozycji rozumieją, że najważniejszą sprawą jest dobro wspólne, a dobro wspólne przede wszystkim Rzeczpospolita, której niewyjętą częścią jest polska armia. To armia Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest niczyja armia prywatna – dodał Andrzej Duda.