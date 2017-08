Szef MON rozmawiał z Trumpem o Smoleńsku. „Miałem wrażenie, że prezydent był lekko zszokowany”

Szef MON przyznał, że „Polsce zależy przede wszystkim na tym, by administracja USA udostępniła komisji smoleńskiej materiały, jakie są w posiadaniu National Transportation Safety Board, czyli odpowiednika polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych” . – Ta instytucja posiada dane będące wynikiem badania amerykańskich urządzeń nawigacyjnych znajdujących się w tym samolocie. Były analizowane w USA i tam pozostała część informacji, dotychczas nieudostępniona ani stronie rosyjskiej, ani komisji Millera – tłumaczył polityk PiS. Macierewicz stwierdził ponadto, że „miał wrażenie, że prezydent USA był lekko zszokowany, gdy dowiedział się, że przedstawiciele poprzedniej administracji nie udostępnili Polsce tych informacji” .

Minister obrony narodowej odniósł się także do ostatniego oświadczenia podkomisji badającej przyczyny tragedii smoleńskiej. Eksperci Antoniego Macierewicza ustalili, że zniszczenie lewego skrzydła TU 154 M nie zostało zainicjowane zderzeniem z brzozą na działce Bodina. W ich opinii destrukcja skrzydła rozpoczęła się przed brzozą. Podczas posiedzenia ustalono również, że liczne zniszczenia lewego skrzydła samolotu TU 154 M noszą ślady wybuchu. – Naukowcy po całej serii analiz, doświadczeń, badań etc. uzgodnili, iż nie mają wątpliwości, że rozpad tej części rozpoczął się, zanim samolot dotarł do miejsca, w którym rosła brzoza – stwierdził Antoni Macierewicz w rozmowie z „Gazetą Polską” .

– Eksperci potwierdzili obecność śladów eksplozji na bardzo wielu częściach tego skrzydła. W ten sposób ostatecznie zostało odrzucone kłamstwo smoleńskie, które przez wiele lat było fundamentem dezinformacji polskiej i międzynarodowej opinii publicznej. Jak pamiętamy, ta brzoza urosła do rangi symbolu niefrasobliwości Polaków, brawury i głupoty, które miały doprowadzić do katastrofy. Na tej brzozie opierał się cały system fałszu i antypolonizmu, rozwijany przez ostatnie siedem lat przez Rosjan i wspierające ich ośrodki w Polsce i za granicą. Jest jasne, że ta brzoza nie odegrała żadnej istotnej roli w dramacie, jakim była katastrofa smoleńska – zaznaczył polityk PiS.