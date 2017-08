Prezydent stworzy blok republikański z Kukiz'15 i PSL? Te słowa posła podgrzeją plotki

Podczas wizyty w studiu TVP Info poseł Kukiz'15 komentował swoją obecność na uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Negatywnie wypowiedział się m.in. o nieobecności przedstawicieli "totalnej opozycji". Wspomniał z kolei, że na trybunie honorowej zasiadał w towarzystwie m.in. Piotra Zgorzelskiego z PSL.

Pozytywne wypowiedzi parlamentarzysty Kukiz'15 o koledze z ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza skłoniły prowadzącego do dociekań na temat możliwych wspólnych projektów politycznych. – Czy wespół zespół z PSL-em tworzycie jakiś wspólny blok z panem prezydentem, czy nie? – spytał Marka Jakubiaka prowadzący. – To, że staliśmy obok siebie, jeszcze nic nie oznacza. To oznacza tylko tyle, że okręg 16., czyli ciechanowsko-płocki, był reprezentowany najliczniej na trybunie. Natomiast rozmowy miedzy PSL-em a Kukiz'15 nawet jeśli by były, trwały, miały miejsce, to i tak bym panu nie powiedział teraz na antenie – wskazał poseł.

Jakubiak podkreślił, że osobiście łączą go podobieństwa światopoglądowe z Piotrem Zgorzelskim z PSL i dodał, że "można mówić o pragmatyzmie politycznym". – Jeżeli chodzi o nasz stosunek, do pana Piotra Zgorzelskiego, to jest jednoznaczny – bardzo sympatyczny poseł, który ma podobne poglądy do nas – mówił parlamentarzysta.

Prowadzący nie odpuszczał jednak i dociekał, czy ugrupowanie Pawła Kukiza wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym i prezydentem Andrzejem Dudą tworzy „blok republikański”. – Stawia mnie pan w trudnej sytuacji. Najlepiej by było, czego panu życzę, żeby pan w formie np. wywiadu zadał to pytanie panu prezydentowi, bo to pan prezydent będzie organizował, nie my. My możemy być jedynie współorganizatorami i taka jest moja odpowiedź – zaznaczył Marek Jakubiak. Poseł dodał, że „życzyłby sobie, żeby takie ugrupowanie powstało”.