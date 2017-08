Prof. Środa ostro o defiladzie 15 sierpnia. „Militarno-nekrofilna strona PiS”

Galeria:

Tak świętowało Wojsko Polskie. Defilada z okazji 15 sierpnia na zdjęciach

Choć obchody 97. rocznicy bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego przyciągnęły liczną publiczność, a organizowane przez MON pikniki wojskowe zapewniły rozrywkę wielu rodzinom, wtorkowe święto nie wszystkim przypadło do gustu. Negatywny komentarz na temat defilady, która przeszła Al. Ujazdowskimi, zamieściła na Facebooku Magdalena Środa.

„Wojskowe defilady! Nie ma chyba nic bardziej obnażającego militarno-nekrofilny charkater patriarchalnych społeczeństw jak defilady (o wojnach nie wspominając, ale właśnie defilady mają je regularnie przypominać)” – narzeka socjolog. „Za wielkie pieniądze paraduje tam sprzęt oraz ludzie, których jedynym celem jest zabijanie innych ludzi i niszczenie innego sprzętu. Pokraczne czołgi, falliczne karabiny, sztywni chłopcy w sztywnych mundurach, kretyński krok defiladowy... Budzi to z jednej strony moją odrazę, tak jak budzi ją każda przemoc, śmierć i zniszczenie, z drugiej strony ma to w sobie wiele komizmu: dorośli faceci na trybunach prężą pierś, zachwyceni swymi chłopczykami i bronią do zabijania. I nie mogą się doczekać, kiedy to wszystko będzie "na serio", kiedy wreszcie pokażą innym jak lekką ręką mogą wysłać te tysiące na śmierć” –analizuje dalej Magdalena Środa.

„Militarno-nekrofilna strona PiS (jeszcze za rządów żadnej partii poza PZPRem nie było takich przygotowań, takich pieniędzy i takiej pompy, nie mówić nic o obsesyjnym budowaniu mitu tej partii na katastrofie, ekshumacjach, ciągłych mszach za poległych etc) otóż ta militarno-nekrofilna strona jest jej najbardziej trwałym i odrażającym emblematem. A na zapleczu (jeszcze na zapleczu) ONR. A w tle modlitwy na Jasnej Górze (o to zapewne by ta paranoje trwała). Brrr” – podsumowuje socjolog.