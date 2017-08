Dodatkowa pomoc dla poszkodowanych od MON. Macierewicz podjął decyzję

Ponad 30 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętu wojskowego będzie udzielać pomocy w regionie tam, gdzie jest niezbędna. Wojsko będzie skierowane do pomocy m.in. do przygotowania terenu do odbudowy linii średniego i wysokiego napięcia. MON pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i administracji państwowej. Z polecenia szefa resortu jednostki wojskowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych konsultują m.in. z sołtysami terenów dotkniętych nawałnicami zakres niezbędnej pomocy.

Te siły i środki są adekwatne i zostały uruchomione zgodnie z zapotrzebowaniem. MON pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów oraz administracji państwowej. „Pomoc wojskowa będzie udzielana stale, aż do czasu, gdy będzie istniała taka potrzeba” – podano.

Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele armii biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy.

Minister Obrony Narodowej podejmuje ewentualne decyzje o udzieleniu pomocy przez wojsko na wnioski i zapotrzebowania, które płyną po nawałnicy.