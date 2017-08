Zagadkowe słowa prezydenta Dudy. Wiceminister nie ma wątpliwości, do kogo były skierowane

– W moim przekonaniu była to oczywista uwaga skierowana do opozycji totalnej, która w sposób całkowicie nieodpowiedzialny traktuje instrumentalnie różne wydarzenia wokół polskich sił zbrojnych i stara się politycznie je rozgrywać – powiedział Michał Dworczyk na antenie Polsat News.

Wiceszef MON zaznaczył, że powinniśmy wszyscy pamiętać, że „wojsko polskie jest wspólnym dobrem narodowym”. – To nie jest armia PiS, PO czy Nowoczesnej. To nasz wspólny skarb, o który powinniśmy wspólnie dbać, a nie wykorzystywać go do wojenek politycznych – dodał.

Zdaniem polityka partii rządzącej przykre jest, że „często takie nieodpowiedzialne wypowiedzi formułują politycy PO, którzy niedawno byli odpowiedzialni za polskie siły zbrojne i dopuścili się bardzo poważnych zaniedbań”.

„To nie jest niczyja armia prywatna”

Podczas przemówienia z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent Duda zaznaczył, że to dzięki armii Polska jest niezależna, suwerenna i niepodległa. – Zapewniam, ze swojej strony, o woli jak najlepszego współdziałania. Zapewniam też, że wiem, jaka jest rola prezydenta. Jestem przekonany, że moim obowiązkiem, jako prezydenta, by stać na straży wszystkich tych wartości i zapewniam, że będę to czynił przez całą prezydencką służbę (...) Oczywiście, są różne koncepcje, różne wizje, ale jestem przekonany, że wszyscy politycy w Polsce i ci którzy sprawują dzisiaj władzę, i co którzy są w opozycji rozumieją, że najważniejszą sprawą jest dobro wspólne, a dobro wspólne przede wszystkim Rzeczpospolita, której niewyjętą częścią jest polska armia. To armia Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest niczyja armia prywatna – dodał Andrzej Duda.