Nawałnice zniszczyły domy, posłanka pisze o ocalałych krzyżach i kapliczkach. „Ale czego ma to dowodzić”

Niespodziewane zamieszanie na Twitterze zaczęło się od zdjęcia, które udostępniła Anna Gańska-Lipińska, przedstawiające krzyż stojący obok zniszczone przez nawałnice domu. Jak dopisała internautka, fotografia jest „wymowna”. W odpowiedzi na tego tweeta posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jolanta Szczypińska napisała: „Widziałam bardzo wiele krzyży przydrożnych i kapliczek, wśród ogromu zniszczenia. Drzewa i słupy energetyczne leżały, a krzyże i kapliczki ocalały”.

Takie stwierdzenie wywołało oburzenie części internautów, jedni próbowali wejść w dyskusję z polityk, inni raczej skupili się na ataku. Jedna z nich napisała do posłanki: „Krzyże i kapliczki zapewnią komuś dach nad głową? Ciepłą wodę? Prąd? To po co ci strażacy tak harują, może wystarczy się modlić? Żenujące”. Odpowiadając na tego tweeta, Szczypińska napisała: „Smutne jest to, przeczytanie ze zrozumieniem informacji przekracza Pani możliwości. Stawianie tezy jest nieuczciwe szczególnie w obliczu tragedii”.

Wieści o wpisie poseł dotarły też m.in. do producenta gier ze studia The Astronauts Adriana Chmielarza, który pytał, „czego ma dowodzić” tweet Szczypińskiej i ironizował na Facebooku: „Że Bóg sobie pomyślał, że generalnie rozpierdzieli gościom chatę i zostawi ich bez dachu nad głową, ale krzyż zostawi? I jakie wnioski z tego trzeba wysnuć? Że wystarczy teraz powiesić krzyż na każdym drzewie w Polsce i po kłopocie?”.