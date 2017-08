Akcja CBŚP w hotelu. 44-latek posiadał substancję, z której można wytworzyć 12 tysięcy tabletek extasy

Funkcjonariusze z bydgoskiego oddziału CBŚP zebrali informacje, z których wynikało, że 44-latek może być zamieszany w międzynarodowy handel środkami psychotropowymi. Trop prowadził do jednego z hoteli na terenie powiatu mogileńskiego. Tam mężczyzna został zatrzymany. W trakcie przeszukania wynajmowanego przez niego pokoju, funkcjonariusze znaleźli w plecaku 2 kg skrystalizowanej substancji. Wszystko wskazuje na to, że narkotyki trafiły do Polski z Niemiec.

Zabezpieczone środki poddano szczegółowej analizie w laboratorium kryminalistycznym. Badania potwierdziły przypuszczenia policjantów, że jest to substancja psychotropowa w postaci MDMA. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, z takiej ilości substancji można wyprodukować około 12 tysięcy sztuk tabletek extasy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego środka wynosi około 240 tysięcy złotych.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej w Mogilnie prokurator ogłosił mu zarzuty. Dotyczą one wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości substancji psychotropowych. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu zatrzymany 44-latek został tymczasowo aresztowany na najbliższe trzy miesiące.