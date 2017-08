Zamieszanie wokół Pride of Poland. Szydło chce wyjaśnień od Jurgiela, byli prezesi organizują własną aukcję

Na tegorocznej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim sprzedano jedynie sześć koni z krajowej hodowli. Cztery konie z Janowa wylicytowano za 327 tys. euro, a ze stadniny z Michałowa – 83 tys. Pozostałe 25 koni wróciło do stajni, ponieważ nie udało się osiągnąć ceny minimalnej. W sumie aukcja przyniosła zysk w wysokości 410 tysięcy euro. To znacznie mniej niż w poprzednich latach. Dla porównania, w 2015 roku zyskano blisko 4 miliony euro.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel stwierdził w programie Gość Wiadomości w TVP 1, że wynik aukcji był niższy, ponieważ krajowe stadniny...nie chciały wyprzedawać koni. Nas interesuje genetyka. A ta została przez ostatnie lata zmarnowana. Te wszystkie rasy polskie... było 7, zostało 5. Zasoby genetyczne ulegały zaniknięciu i dlatego trzeba to odbudować. To znacznie ważniejsze niż przychody ocenił, dodając, że w Polsce już dokonano prywatyzacji złodziejskiej, powyprzedawano wszystko, nic nie mamy. Tłumaczenia ministra nie przekonały premier Beaty Szydło. Jak podaje RMF FM, szefowa polskiego rządu będzie pytała Jurgiela, co wpłynęło na tak niski wynik aukcji. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że na chwilę obecną nie wiadomo, czy ktoś poniesie odpowiedzialność za to, co stało się w Janowie Podlaskim. Na pewno to wymaga analizy, dlaczego w tym roku taki wynik, a inny. Pani premier będzie chciała na ten temat na pewno porozmawiać z panem ministrem Jurgielem stwierdził Bochenek.

Aukcja koni w Michałowicach

Tymczasem według portalu Money.pl, byli dyrektorzy stadnin, którzy zostali zwolnieni przez obecne władze, zorganizują własną aukcję koni. Krakowska Aukcja Koni Arabskich ma się odbyć 8 września w Michałowicach. Za jej organizację są odpowiedzialni była inspektor w ANR Anna Stojanowska, wieloletnia organizatorka aukcji w Janowie Beata Mazur oraz byli prezesi stadnin w Michałowie oraz w Janowie Jerzy Białobok oraz Marek Trela. Pod młotek ma pójść 30 koni. Wśród gości pojawi się Shirley Watts, żona perkusisty The Rolling Stones, której dwie klacze padły w ubiegłym roku. Jednocześnie dyrektorzy zapewniają, że organizowane przez nich wydarzenie nie jest konkurencją dla Pride of Poland, ponieważ oni będą prezentować młode konie, a nie czempionat.