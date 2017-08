Wraca „Ucho Prezesa”. Pojawiła się data premiery i nowe szczegóły

Pierwszą odsłonę kultowej produkcji widzowie platformy ShowMax będą mogli zobaczyć już 7 września, a 11 września Ucho Prezesa zostanie udostępnione na YouTube. W 2. sezonie zaplanowano łącznie 14 odcinków. Zdjęcia do Ucha Prezesa, przygotowywanego podobnie jak w pierwszym sezonie według scenariusza Roberta Górskiego, ruszają w czwartek 17 sierpnia. W tym momencie gotowe są pomysły na trzy odcinki, a kolejne mają powstawać na bieżąco w reakcji na aktualne wydarzenia polityczne.

W nowym sezonie zobaczymy stałą obsadę: Roberta Górskiego w tytułowej roli, Mikołaja Cieślaka jako ministra Mariusza, Izabelę Dąbrowską w roli pani Basi, Wojciech Kalarus jako ministra Antoniego oraz wcielającego się w rolę prezydenta Andrzeja Pawła Koślika. Można się też spodziewać debiutów w roli ministra Zbigniewa Ziobry czy posła Stanisława Piotrowicza.

We wcześniejszej rozmowie z portalem Wirtualna Polska Mikołaj Cieślak, odtwórca roli Mariusza, zapewniał, że w popularnej produkcji pojawią się duże zmiany. Mają one obejmować m.in. wyjście akcji serialu poza gabinet głównego bohatera. Grający ministra wojny Wojciech Kalarus ujawnił z kolei, że w drugim sezonie "Ucha prezesa" pojawi się ponad 30 osób. Dodał, że cześć z nich ujrzymy w interpretacji bardzo znanych aktorów. – Wszystkie te wydarzenia, które się działy latem, będą miały odzwierciedlenie w drugim sezonie. Nie mogę nic więcej zdradzić. Zachęcam do oglądania – dodał.