177 mln zł strat Telewizji Polskiej. Wpływy zmalały, koszty wzrosły

Wysokość straty, którą zanotowała Telewizja Polska wynika ze sprawozdania spółki złożonego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przychody TVP w 2016 r. wyniosły 1,47 mld zł i były o 6,8 proc. niższe niż w 2015 roku. Przychody z reklamy spadły o 5,3 proc., do 753,79 mln zł, natomiast ze sponsoringu o 6,2 proc., do 118,48 mln zł. Zmniejszyły się również wpływy z abonamentu o 10,7 proc., do 361,05 mln zł. Wzrosły z kolei przychody ze sprzedaży programów (90,69 mln zł), ze sprzedaży licencji - o 6,1 proc. do 57,5 mln zł, a z konkursów i loterii - o 45,3 proc. do 4,26 mln zł. Co więcej, w 2016 r. oddziały terenowe TVP zanotowały łącznie 14,84 mln zł straty brutto. Rok wcześniej miały 3,71 mln zł zysku brutto.

Z informacji, które niedawno opublikowano na łamach „Super Expressu” wynikało, że Telewizja Polska otrzymała od Skarbu Państwa pożyczkę w wysokości 800 milionów złotych. Umowa w tej sprawie została już podpisana. Odpowiedzialną za umowę jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z kolei resort finansów podkreślił, że pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych.