Premier Beata Szydło spędza wakacje w Juracie w towarzystwie męża

Jak politycy spędzają wakacje?

Na Mierzei Helskiej, a dokładniej w Juracie znajduje się centrum reprezentacyjno-konferencyjne pozostające do dyspozycji prezydenta. To właśnie w tym miejscu urlop spędza premier Beata Szydło wraz z mężem Edwardem. Dziennikarze „Super Expressu” potwierdzili tą informację w Kanclerarii Premiera oraz Kancelarii Prezydenta. Z relacji dziennika wynika, że formalnie urlop Beaty Szydło kończy się na początku następnego tygodnia, jednak z uwagi na trudną sytuację na Pomorzu po przejściu nawałnic wielokrotnie musiała przerywać wypoczynek. We wtorek Beata Szydło spotkała się z ministrami, tego samego dnia polityk PiS odwiedziła poszkodowanych. Dziennikarzowi „SE” udało się zrobić zdjęcia szefowej polskiego rządu, gdy wychodziła z kościoła w towarzystwie swojego męża. We wtorek, po obchodach Święta Wojska Polskiego, dotarli do ośrodka prezydent Andrzej Duda oraz Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.