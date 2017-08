Polacy wskazali największe zagrożenie dla kraju. Rosja nie tak groźna, jak kilka lat temu

„Rzeczpospolita” po raz kolejny zleciła przeprowadzenie sondażu prezentującego, co zdaniem Polaków jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Zdaniem 40,1 proc. ankietowanych przez IBRiS najbardziej obawiamy się ekspansywnej polityki Rosji. Odpowiedź utrzymała się na prowadzeniu, jednak w porównaniu z 2014 rokiem, wynik procentowy spadł aż nieco ponad połowę, wówczas wynosił 82,9 proc.

Obawy wzbudza także terroryzm islamski. Niepokoje z tym związane wzrosły względem poprzedniego badania. Obecnie to wynik na poziomie 20,3 proc., poprzednio zaledwie 3,9 proc. Kolejne miejsca zajmują: dominacja polityczno-gospodarcza Niemiec w Europie (11 proc.) i w niewielkim stopniu supremacja USA na świecie (3,8 proc.) oraz ekspansja ekonomiczna Chin (3,3 proc). Na pytanie o największe zagrożenie dla Unii Europejskiej, odpowiedzi różnią się jedynie wartościami procentowymi zaś kolejność jest taka sama.

„Polacy są realistami”

W odniesieniu do zwiększonej trwogi przed terroryzmem islamskim „Rzeczpospolita” cytuje wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego z PiS: – Polacy są realistami, jeżdżą po Europie, wiedzą o zamachach, o tym, że ludzie w krajach Beneluksu czy w Niemczech czują się tym zagrożeni i obawiają się tego samego.

– Być może jest tak, że Polacy, spoglądając na zaangażowanie NATO w Polsce, coraz mniej obawiają się Rosji. To jednak kwestia wypracowana przez wiele lat, nie tylko w ciągu ostatnich dwóch – ocenia w rozmowie z „Rz” Jakub Stefaniak rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bartłomiej E. Nowak sekretarz Nowoczesnej ds. międzynarodowych tak komentuje wyniki badania: – To efekt straszenia Polaków, PiS jest tu bardzo skuteczny. A w ostatnim czasie nie widać tak bardzo konfliktu z Ukrainą na pierwszych stronach polskich gazet. To zagrożenie ze strony Rosji widać w mediach zagranicznych.