NSZZ „Solidarność” zarzuca KOD-owi prowokację. „Zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego urodziny”

Komitet Obrony Demokracji z regionu pomorskiego w gdańskim magistracie zgłosił całodobowe zgromadzenie na Placu Solidarności w Gdańsku na 31 sierpnia – informuje „Tygodnik Solidarność”. Tego dnia KOD zamierza zorganizować uroczystości rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. KOD na te uroczystości zaprosił NSZZ „Solidarność”, która od lat sama je organizowała. W czwartek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarności” przyjęło stanowisko, w którym uznaje takie działania KOD za prowokację i zapowiada „zdecydowaną reakcję”, jeżeli dojdzie do jakichkolwiek prób ograniczania uroczystości związkowych.

„Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy” – czytamy w stanowisku.

„Uznajemy skierowanie zaproszenia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomorski Komitet Obrony Demokracji, za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody” – czytamy dalej.

31 sierpnia 1980 roku doszło do podpisania tzw. Porozumień Sierpniowych, czyli ustaleń kończących strajk w Stoczni Gdańskiej, dzięki którym możliwe było powstanie pierwszego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 21 postulatach stoczniowcy żądali m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz oraz postawienia pomnika ofiar grudniowej masakry z 1970 roku.