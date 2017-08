Poseł Kukiz'15 po zamachu w Barcelonie: Islamistyczna dzicz znów morduje Europejczyków

Z informacji na koniec 17 sierpnia wynika, że w zamachu terrorystycznym w stolicy Katalonii zginęło 13 osób, a około 100 zostało rannych. Nieznany sprawca popołudniem wjechał vanem na ulicę La Rambla w centrum Barcelony i zaczął potrącać przechodniów. Hiszpańskiej policji na razie nie udało się ująć sprawcy, aresztowane są natomiast dwie osoby podejrzewane o związek z atakiem.

Do dramatycznych wydarzeń odniósł się na Facebooku poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz, który napisał: „Islamistyczna dzicz znów morduje Europejczyków w ich własnych miastach... Merkel, Macron, Juncker – przez waszą cyniczną politykę, dziś znów leje się krew. Ta krew jest również na waszych rękach!”.

W dalszej części wpisu Andruszkiewicz podkreślił, że żadne groźby i szantaże ze strony polityków Unii Europejskiej „nigdy nie zmuszą do przyjmowania islamskich uchodźców”, a on sam, jako poseł na to się nie zgodzi. „Polska pozostanie bezpiecznym państwem i koniec. Również PO czy Nowoczesna nie będą nam sprowadzać morderców. Prędzej my zrobimy porządek z wami, niż zgodzimy się na wasze idiotyczne pomysły. Zapamiętajcie to sobie raz, na zawsze!” – napisał poseł i na koniec zaapelował, by użytkownicy Facebooka, zgadzający się z jego stanowiskiem, udostępniali dalej jego wpis.