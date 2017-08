Senator PiS był w pobliżu miejsca zamachu. „To potworne uczucie, kiedy się widzi, jak ginie dziecko w wózku”

Wśród świadków zamachu było wielu Polaków. Jednym z nich był senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut. Polityk wracał z pielgrzymki w Lourdes wraz ze swoją rodziną - żoną oraz wnukiem. Pielgrzymi zatrzymali się w Barcelonie, aby m.in. zwiedzić katedrę. Z rozmowy polityka z portalem RDN.pl wynika, że w chwili zamachu senator również znajdował się ulicy La Rambla. – Byliśmy na pasażu, gdzie terroryści wjechali furgonetką w niewinnych ludzi. Dało się słyszeć huk i krzyk, płacz. Weszliśmy natychmiast do klepu FC Barcelona – relacjonował Stanisław Kogut.

Polityk PiS opisał również pierwsze chwile po zamachu. – Witryny sklepu zostały pozamykane. Było słychać sygnały karetek i radiowozów policyjnych. Tego się nie da opisać. To jest potworne uczucie, kiedy jeszcze się widzi jak ginie dziecko w wózku. Nie wiedzieliśmy, kiedy otworzą sklep i będziemy mogli wrócić do naszego hotelu. Z grupy, z którą byłem na pielgrzymce w Lourdes, - i uważam, że to był cud boski - nikt nie ucierpiał – relacjonował senator.

Osiem zamachów za pomocą ciężarówki

Zamach w Barcelonie

Do ataku w stolicy Katalonii doszło w czwartek po godzinie 17.00 na słynnej ulicy La Rambla, która jest często odwiedzana przez turystów i mieszkańców miasta. W tłum ludzi wjechał biały van, którego kierowca uciekł z auta zaraz po uderzeniu w grupę przechodniów, a funkcjonariusze udali się w pościg za nim. Kilkanaście minut przed godz. 18 czasu polskiego policja w Barcelonie poinformowała, że zdarzenie traktowane jest jako atak terrorystyczny. Dotychczas potwierdzono, że w zamachu zginęło 13 osób, a około 100 zostało rannych.