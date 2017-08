Skandal po interwencji policji w Kole. „To zdarzenie świadczy o tym, że państwo wciąż jest teoretyczne”

Na nagraniu, które trafiło do internetu widać przebieg policyjnej interwencji. Film został nakręcony przez jednego z mężczyzn, którego funkcjonariusze chcieli wylegitymować. Z nagrania wynika, że policjant miał użyć gazu, a także sięgnąć po broń. W dalszej części filmiku widać, że między funkcjonariuszem, a jednym z mężczyzn doszło do bójki. Nie wiadomo jednak, co stało się wcześniej, ani jaka była przyczyna policyjnej interwencji.

Uwaga, nagranie zawiera wulgaryzmy.

Do sprawy odniosła się rzecznik prasowy policji w Kole. To wydarzenie miało miejsce w czwartek ok. godz. 19. Policjanci podjęli interwencję w stosunku do czterech osób, bo było uzasadnione podejrzenie co do spożywania przez nie alkoholu w miejscu publicznym, co oznacza naruszenie prawa. Osoby te nie stosowały się do poleceń funkcjonariuszy i stosowały bierny opór. Policjanci zastosowali więc środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i ręcznego miotacza pieprzu tłumaczyła st. sierż. Weronika Czyżewska w rozmowie z portalem Wirtualna Polska dodając, że najpierw zatrzymano jedną osobę, a potem trzy kolejne. Jeden z mężczyzn był pod wpływem alkoholu. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji tłumaczy, że była to zwykła interwencja, która mogła się zakończyć okazaniem dowodu osobistego. – Ale mężczyźni zaczęli prowokować funkcjonariuszy – podkreślił.