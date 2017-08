Burze i silne wiatry wracają nad Polskę. Ostrzeżenia dla 3 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował swoje alerty pogodowe. Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obejmują województwa Wielkopolskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Burze z gradem I stopnia przejdą przez województwa zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Należy uważać także na upały. Ostrzeżenia II stopnia przed wysokimi temperaturami dotyczą województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

IMiGW wydało także niepokojący komunikat pogodowy na najbliższą noc. W nocy w zachodniej połowie Polski oraz na Warmii zachmurzenie duże oraz opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Opady okresami mogą być o umiarkowanym i silnym natężeniu, lokalnie suma opadów do 30 mm, 40 mm, a na Dolnym Śląsku miejscami nawet do 50 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni. W rejonach burz porywy wiatru do 90 km/h, a miejscami nawet 100 km/h.

II stopień

Ostrzeżenie II stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność oraz podkreślana potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

I stopień

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.