Rafalska ostrzega przed oszustami. Podszywają się pod pracowników MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w oficjalnym komunikacie, że nie ma nic wspólnego z osobami, które zgłaszają się ostatnio telefonicznie do ośrodków pomocy społecznej i wzywają do rzekomo obligatoryjnego udziału w płatnych szkoleniach, nie podając przy tym kontaktu do siebie. „To próba wyłudzenia pieniędzy” – alarmuje resort.

W ostatnim czasie do niektórych ośrodków pomocy społecznej zgłaszają się osoby podszywające się pod pracowników nadzorujących te jednostki i powołujące się przy tym na inspektorów z MRPiPS. Inspektorzy mieli rzekomo stwierdzić brak wymaganych szkoleń np. z zakresu „Teorie procedur i bezpieczeństwa” u pracowników ośrodków.

Osoby dzwoniące do ośrodków pomocy społecznej ostrzegają przed konsekwencjami służbowymi za nieukończenie szkolenia i podają, że w związku z tym, że termin szkoleń z dofinansowaniem minął, teraz za udział w obligatoryjnym szkoleniu w nowym terminie należy zapłacić więcej.

Wszystkie te informacje są fałszywe i są próbą wyłudzenia pieniędzy. Sprawy takie należy niezwłocznie zgłaszać na policję.