Senyszyn w wywiadzie dla tuby propagandowej Kremla: Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii

Była polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej w rozmowie z korespondentem finansowanej z Rosji rozgłośni nie szczędziła ostrych słów pod adresem PiS. W jej ocenie rządząca w Polsce partia planuje wyprowadzić kraj z Unii Europejskiej, o czym świadczy jej zdaniem m.in. wycinka Puszczy Białowieskiej oraz "niszczenie Trybunału Konstytucyjnego". Senyszyn zaznaczyła, że Polska nie wykonuje wyroków Trybunału Sprawiedliwości, lekceważy zalecenia dotyczące praworządności, a jednocześnie korzysta z unijnych funduszy. – Tego rodzaju postępowanie, tego rodzaju działania wyglądają na chęć wyprowadzenia Polski z Unii – wskazała Senyszyn.

Zdaniem byłej posłanki SLD, Prawo i Sprawiedliwość czeka na odpowiedni moment, by przeprowadzić referendum ws. obecności Polski w Unii Europejskiej. W rozmowie Senyszyn skazała jednak, że Polacy w dalszym ciągu są euroentuzjastami.