Poseł PiS ponownie chwali się partnerką i luksusami. Tym razem uwagę przykuwa jednak inny szczegół

„Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej!” – napisał polityk PiS w komentarzu do zdjęcia, na którym widać go w towarzystwie partnerki na gdańskiej Mołtawie. Para przytula się, siedząc na skórzanej kanapie łodzi, którą płynie. W tym samym czasie Pomorze odwiedziła Beata Szydło, która spotykała się z mieszkańcami miejscowości najbardziej poszkodowanych w nawałnicach. Towarzyszyli jej ministrowie oraz samorządowcy. Własnie ten kontrast postaw miedzy politykami, którzy przyjeżdżają w rejony dotknięte kataklizmem, a Dominikiem Tarczyńskim, który wizytę w Gdańsku wykorzystał do pochwalenia się luksusem, wypominają komentujący.

Choć większość twitterowiczów pozdrawia posła i życzy mu udanego odpoczynku, to nie brakuje też głosów krytycznych. "Podczas gdy część Polski boryka się z usuwaniem skutków nawałnic, umieszczanie takiego tweeta jest nieco samobójcze" – komentuje jedna z internautek. "Nic się pan poseł nie nauczył" – pisze inna osoba. Pojawiła się też przeróbka zdjęcia posła - dodano w tle połamane wskutek nawałnic drzewa

To nie pierwszy raz, gdy Dominik Tarczyński zwraca na siebie uwagę aktywnością na Twitterze. Przed tygodniem poseł PiS opublikował na Twitterze zdjęcia swojej wybranki. „Takich temperatur nigdy na wakacjach nie mieliśmy! 42 stopnie! To wspaniały czas i chcemy się z Wami nim podzielić! Moja Aga '72 w formie” – napisał Tarczyński Do swojego wpisu dołączył kilka zdjęć, na których internauci mogli podziwiać wdzięki jego partnerki.

Galeria:

Jak politycy spędzają wakacje?