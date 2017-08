Polacy utknęli w Grecji. Koczują na lotnisku

TVP Info podaje, że chodzi o turystów podróżujących samolotem linii Small Planet, wśród których nie brakuje rodzin z małymi dziećmi. W samolocie, którym Polacy mieli wrócić do kraju, pękła opona, mowa jest także o innych problemach technicznych. Ze wstępnych doniesień wynika, że naprawa może przeciągnąć się do późnych godzin nocnych, na co nie są przygotowani pasażerowie.

Turyści narzekają, że nie są informowani na bieżąco o sytuacji i nie wiedzą, ile jeszcze będą musieli czekać. – Nie mają pod ręką bagaży, nie są przygotowani na koczowanie przez cały dzień na lotnisku. Nie możemy w żaden sposób skontaktować się z przedstawicielami biura – mówił w rozmowie z TVP Info jeden z uwięzionych na Korfu mężczyzn.