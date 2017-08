Dzięki koncertowi TVP zebrano ponad milion złotych dla poszkodowanych w nawałnicach

„Gwiazdy Letniego Nieba” zorganizowały wspólnie Telewizja Polska, władze regionu świętokrzyskiego i producent artystyczny widowiska. Koncert odbył się w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia 19 sierpnia. Podczas widowiska, które prowadzili Edyta Herbuś i Tomasz Wolny, wolontariusze zbierali pieniądze na rzecz osób poszkodowanych w nawałnicach z ubiegłego tygodnia.

Jak poinformowała Telewizja Polska, na konta udostępnione przez Caritas specjalnie na to wydarzenia widzowie TVP wysłali już pół miliona smsów. Przełożyło się to na ponad milion złotych zebranych na pomoc poszkodowanym w nawałnicach. Nie jest to jeszcze koniec akcji. SMS wciąż można przesyłać z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

– Polacy po raz kolejny pokazali, że w trudnych chwilach potrafią okazywać sobie pomoc i solidarność. A ja jestem szczęśliwy, że to właśnie Telewizja Polska jest tym medium, które te pozytywne uczucia potrafi przełożyć na konkretną pomoc materialną – powiedział prezes TVP Jacek Kurski.

Pięciotysięczna publicznośc usłyszała w Kielcach m.in. Natali kukulską, Urszulę, Lombard, Kasię Moś, Ewelinę Lisowską i zespół Feel.