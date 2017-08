„Prezes to dar niebios” i „kataklizmy dla zdradzieckich lewaków”. Kto chce skompromitować posłankę Pawłowicz?

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz jest znana z ciętego języka oraz ostrych wypowiedzi szczególnie pod adresem polityków partii opozycyjnych oraz Unii Europejskiej. Parlamentarzystka prowadzi konto na Facebooku, na którym dzieli się swoimi refleksjami. Kilka dni temu na Twitterze pojawił się profil pod nazwiskiem polityk PiS. W polu motto autor konta napisał „Ludzie muszą nas słuchać, bo my wiemy co dla nich najlepsze. Prezes to dar niebios” .

W ciągu zaledwie kilku dni profil zaobserwował ponad 400 osób, a jego autor udostępnił 177 różnego rodzaju wpisów. „Nie grzeszcie więcej i głosujcie na PiS!! Jesteśmy jedynymi wybranymi przez Boga!”, „Lewacy wszystko co złe to przez was, Lewactwo nadchodzę !” , „Fejs to zło, a ja teraz idę z duchem narodu i chcę Wam powiedzieć słowa prezesa »Wy kanalie i zdrajcy« , „Czytając wypowiedzi polityków opozycji zastanawiam się czemu my ich jeszcze tolerujemy!! Powinni być od razu skazani za zdradę na dożywocie” , „Powinniście mnie całować lewaki ze jeszcze istniejecie! Was to tylko do Niemczech na szparagi wysłać!” , „Dla prawicy same dobro przyjdzie a dla zdradzieckich lewaków kataklizmy!” – to tylko niektóre z nich.