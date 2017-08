Sędzia porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy

Sprawą sędziego Cezarego Skwary, który umieścił wpis na internetowym profilu stowarzyszenia sędziów Iusititia, zajmował się Sąd Apelacyjny w Lublinie. Decyzją sądu, sędzia miał nie ponieść żadnych konsekwencji za popełniony czyn. W uzasadnieniu orzeczenia sądu podkreslono, że „zachowanie Cezarego Skwary było naganne i zasługuje na dezaprobatę, jednak sam fakt nagłośnienia sprawy i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego stanowił kolosalną dolegliwość” . Tymczasem okazuje się, że to nie koniec sprawy. Odwołanie od tej decyzji złożył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Oznacza to, że zgodnie ze strukturą sądownictwa w Polsce, sprawą sędziego zajmie się Sąd Najwyższy.

Kaczyński „niczym Führer”

– Stan cywilny prezesa PiS wynika wprost z jego systemu wartości. Jarosław Kaczyński poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się, bo służył Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś kobiety, którą by pozostawiał służąc Polsce – wyjaśnił poseł Marek Suski z PiS w rozmowie na antenie Radia ZET. W związku z tym wywiadem, na profilu warszawskiego oddziału stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia pojawił się wpis o treści: "Niczym Führer. Też wszystko poświęcił dla narodu. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. To już nawet nie jest zabawne". Na koncie Iustitia Warsaw wpis był dostępny przez około godzinę, a potem został usunięty. Jego autorem był sędzia Cezary Skwara. Organizacja przeprosiła później za umieszczenie posta, a jego autor zrezygnował z funkcji członka zarządu.Sędzia również przeprosił za swój wpis podkreślając, że został on źle zrozumiany.