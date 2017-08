„GW”: Policyjni tajniacy i podsłuchy. Działacze opozycji byli inwigilowani podczas „sądowych” protestów

Jeden z informatorów dziennika twierdzi, że otrzymał polecenie śledzenia figurantów przez całe dnie, również z pomocą samochodów i wywiadowców. Całą operacją mieli kierować Karol Żak oraz Sławomir Piekut, uznawani za jednych z najlepszych specjalistów od obserwacji.

Operacja miała być prowadzona pomiędzy 15 a 25 lipca przy pomocy wszystkich dostępnych sił wyspecjalizowanych w obserwacji. W praktyce oznacza to, że policja miała przygotować bazę wizerunków najbardziej aktywnych protestujących. Następnie ich fotografie miały trafić do specjalnej bazy, którą posługuje się Centrum Antyterrorystyczne ABW. Ponadto, stosowano również tzw. podsłuchy pięciodniowe. Po tym czasie służby zostawiały jedynie te pliki, które zawierały informacje przydatne z punktu widzenia operacji. Pozostałe zebrane dane były niszczone. Policjant z Komendy Stołecznej przekonuje, że doniesienia „Gazety Wyborczej” to bzdura. – Gdyby naprawdę była prowadzona operacja inwigilacji, z pewnością nie użyto by do jej realizacji policjantów operacyjnych – tłumaczy. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” podkreślili, że dysponują nagraniem, które potwierdza informację o inwigilacji Ryszarda Petru i działaczy Obywateli RP.

Działania operacyjne policji wobec Petru

Pod koniec lipca „Gazeta Wyborcza” informowała, że policja inwigilowała członków opozycji. Dziennik ma dowody na działania operacyjne wobec Ryszarda Petru, a także dwóch przedstawicieli RP. Nagrania, mające być dowodami na inwigilację członków opozycji, „Gazeta Wyborcza” otrzymała mailem od nieznanego nadawcy. Pochodzą z 21 lipca, gdy w Sejmie debatowano nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Z nagrań udostępnionych przez dziennik wynika, że lider Nowoczesnej Ryszard Petru, a także dwaj członkowie ruchu Obywatele RP Wojciech Kinasiewicz i Tadeusz Jaskrzewski byli obserwowani i śledzeni podczas protestów tego dnia „O inwigilowaniu tych osób policjanci mówią: »dać mu łatę«, »objąć nadzorem«, »dawaj za nim ogon«” – czytamy w „Gazecie Wyborczej”.

Błaszczak odpiera zarzuty